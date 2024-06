Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange "pluie-inondation".

Météo France place ce vendredi deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange "pluie-inondation". Il s'agit de la Savoie et de l'Isère, qui est par ailleurs placée en vigilance orange pour risque de crues.

"Les pluies ont repris depuis 2h du matin et on attend encore 20 à 40mm supplémentaires de minuit à 8h, auxquels on peut rajouter une vingtaine de millimètres de fonte de neige", indique ainsi Météo France.

Et d'ajouter : "Ces pluies devraient s'évacuer à l'est en début de journée de vendredi aux alentours de 8h-9h. En raison de l'état préexistant des rivières et de sols déjà gorgés d'eau, les débordements de cours d'eau ou coulées de boue locales sont possibles."

La Haute-Savoie, le Rhône, l'Ain et la Loire sont également placés en vigilance jaune pluie-inondation. Neuf des douze départements de la région sont par ailleurs placés en vigilance jaune pour risque d'orage.