Printemps de Pérouges 2025 : gagnez vos places pour  Kendji Girac

La 28e édition du Printemps de Pérouges se tient du 24 au 29 juin.

Le festival prend ses quartiers dans l’immense parc du Château de Saint-Maurice-de-Rémens, demeure d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry et propriété de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Au programme : une ambiance décontractée et festive, des concerts dans un cadre exceptionnel, un espace gastronomique avec food trucks, bars et village partenaires, et une une programmation variée mêlant pop, rock, jazz et chanson française.

Partenaire de l’événement, Lyon Capitale vous fait gagner des invitations pour une soirée exceptionnelle avec Kendji Girac

Dimanche 29 juin : Kendji Girac (21h), avec Chico & The Gypsies (19h) et Vyktor Nova

Ouverture des portes dès 17h, fermeture à 20h30.

Pour participer : envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant vos nom et prénom.

Les plus rapides recevront une invitation valable pour 2 personnes. Un message de confirmation vous sera envoyé.