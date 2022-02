À 47 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a validé les parrainages du 22 février. Sept candidats possèdent désormais les 500 parrainages requis pour participer au premier tour du scrutin. Utilisez notre moteur de recherche pour découvrir quel candidat les élus de Lyon et du Rhône ont parrainé. Durant la période officielle de recueil des parrainages, le Conseil constitutionnel rend publiques deux fois par semaine (mardi et jeudi) ses décisions validant les nouveaux parrainages en vue de la prochaine élection présidentielle. Les élus locaux (maires, conseillers municipaux, départementaux, régionaux, députés...) peuvent apporter leur soutien à un ou une candidate. 500 signatures sont nécessaires, avant le 4 mars, pour pouvoir se présenter au scrutin. Sept candidats avec 500 parrainages En date du 22 février sept candidats à l'élection présidentielle, qui se déroulera les 10 et 24 avril, ont reçu les 500 parrainages nécessaires. Il s'agit de Nathalie Arthaud (559), Valérie Pécresse (2 143), Yannick Jadot (565), Jean Lasalle (561), Emmanuel Macron (1463), Anne Hidalgo (1 177), Fabien Roussel (582). Dans un contexte où certains candidats comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour peinent à récolter les précieux sésames alors qu'ils sont plébiscités par les sondages, le Premier ministre Jean Castex a appelé mardi les élus à "apporter leurs parrainages" aux candidats à la présidentielle, en soulignant qu'une telle démarche "n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique". Lire aussi : Lyon : en manque de parrainages, Marine Le Pen suspend sa campagne : qui sont ses soutiens dans la région ?

Jean Castex doit par ailleurs recevoir jeudi matin l'ensemble des associations d'élus locaux, ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat afin "d'évoquer ensemble cette situation dans le respect de la liberté de chacun", "parce qu'il y a un sujet profondément démocratique". Sur les 42 000 élus habilités à donner leurs parrainages en France, seuls 10 000 s'étaient prononcés au moment de l'allocution du Premier ministre à l'Assemblée nationale ce mardi 22 février. Utilisez notre moteur de recherche

Afin de vous permettre de découvrir quel candidat les élus du Rhône et de la Métropole de Lyon ont parrainé, Lyon Capitale vous invite à utiliser son moteur de recherche dédié ci-dessous. Il vous suffit d'entrer le nom d'un élu pour voir à quel candidat il a offert son parrainage ou d'entrer le nom d'un candidat pour découvrir si un élu local a décidé de le parrainer.

Yannick Jadot en tête dans le Rhône

Les élus habilités à soutenir un candidat et à accorder leur parrainage peuvent soutenir n’importe qui et même ceux qui n’ont pas (ou pas encore) manifesté leur souhait de se présenter. C'est le cas du président de la République sortant, Emmanuel Macron. À la date du 22 février, Yannick Jadot était celui qui comptabilisait le plus de parrainages à Lyon et dans le Rhône, grâce au soutien de 67 élus. Le candidat EELV est suivi ensuite Valérie Pécresse (LR) avec 41 parrainages et Emmanuel Macron avec 29.