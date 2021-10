Près de Lyon : une infirmière suspendue va recevoir... la médaille du travail

Une infirmière suspendue depuis mi-septembre pour non-vaccination, va être décorée de la médaille du travail par son employeur.

La situation est ubuesque : une infirmière suspendue de 46 ans est invitée à recevoir la médaille du travail par son employeur, rapporte Le Progrès ce vendredi 29 octobre. Et la raison prête à sourire : on lui reconnaît ses 20 ans d'ancienneté et son "attachement à l'Infirmerie protestante". Suspendue depuis le 15 septembre dernier pour "défaut de vaccination", cette professionnelle de santé, habitante de Violay dans la Loire, s'amuse de cette invitation "je me suis demandé s’il fallait en rire ou en pleurer. Je me suis dit, non il vaut mieux en rire. On dirait un 1er avril" explique-t-elle à nos confrères.

Cerise sur le gâteau, l'obligation de se munir d'un pass sanitaire n'est mentionnée nulle part sur l'invitation. L'habitante promet donc d'honorer l'Infirmerie protestante de Caluire-et-Cuire (Rhône) de sa présence le 19 novembre prochain, car elle souhaite "dire ce que j'ai vécu pendant 1 an et demi" et de "leur parler des traitements".