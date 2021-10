Covid-19 : l'université Lyon 2 organise une journée de vaccination le 9 novembre

L'opération de vaccination sur le campus de Bron à l'université Lyon 2 vise à proposer la vaccination aux personnes qui n'ont pas encore pu ou souhaité se faire vacciner.

Après une première opération le 12 octobre, l'université Lyon 2 remet le couvert, ou plutôt les seringues, pour une nouvelle journée de vaccination. Tout élève ou personnel souhaitant se vacciner pourra se présenter, sans rendez-vous, le mardi 9 novembre de 9h à 14h sur le campus de Bron à la halle des Sports B.

Première dose, deuxième dose et même troisième dose pour les éligibles, les volontaires pourront se présenter quelque soit l'avancée de leur schéma vaccinal. Pour la troisième dose elle s'adresse aux personnes présentant des risques de formes grave ou des comorbidités, les personnes immunodéprimées et leurs proches et celles ayant reçu le vaccin Janssen.