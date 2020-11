Près de Lyon : un veau tué et mutilé à Amplepuis

Le cadavre d'un veau, mutilé, a été retrouvé ce samedi 21 novembre à Amplepuis, non loin de Lyon.

C'est la deuxième fois cette semaine et au moins la dixième depuis cet été dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un animal a de nouveau été mutilé dans le Rhône, cette fois-ci du côté d'Amplepuis. Il s'agit d'un veau de quelques jours, retrouvé mort ce samedi 21 novembre à l'extérieur de son champ. Il présente des mutilations aux oreilles et à la queue.

Plus tôt cette semaine, un veau avait déjà été retrouvé mort vers Thizy les Bourgs, dans le Rhône. Il avait également été mutilé en plusieurs endroits du corps (lire ici). La semaine précédente, c'est une vache qui avait été mutilée et tuée dans la Loire (lire ici). Cet été et en septembre, des chevaux avaient également été pris pour cible dans la région (lire ici).