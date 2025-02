Près de Lyon : un homme agressé par quatre pitbulls non tenus en laisse

Un quadragénaire a été mordu grièvement par quatre chiens au lac de Miribel Jonage, près de Lyon jeudi 30 janvier, avant d'être hospitalisé.

Selon une information de nos confrères de BFM Lyon, un homme d'une quarantaine d'années a été attaqué par quatre chiens, jeudi 30 janvier dans l'après-midi. Les pitbulls, dits de catégorie 1, l'ont mordu aux bras, aux jambes et à la hanche. L’incident s'est déroulé au parc de Miribel Jonage, au nord-est Lyon.

Les animaux, un grand et trois plus jeunes, n'étaient pas retenus par une laisse et n'avaient pas de muselière. Après avoir réussi à s'enfuir à vélo, la victime a été prise en charge par le personnel du poste de surveillance et de secours de la plage privée de l'Atol, avant d'être transférée au Médipôle Lyon-Villeurbanne.

Lire aussi : Villeurbanne : le square du couchant va devenir une aire dédiée aux chiens

Les gendarmes, qui se sont rendus sur place, n'ont pas retrouvé le ou les propriétaires des chiens. Une plainte a également été déposée par le quadragénaire. Aucun caméra de surveillance n'est cependant installée sur les lieux de l'accident, ce qui devrait compliquer les recherches. Le parc de Miribel Jonage a déploré un incident "malheureux" à nos confrères de BFM Lyon, rappelant que le dernier cas remonte à 2022.