Ce mercredi 5 février, la Métropole indique que Julie Bergeot est la nouvelle directrice générale de la Foncière solidaire du Grand Lyon.

La Foncière solidaire du Grand Lyon tient sa nouvelle directrice en la personne de Julie Bergeot. Ancienne directrice de la mission d’appui Solidarité renouvellement urbain (SRU) au sein de la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) du ministère de la transition écologique et solidaire, elle succède ainsi à Barbara Belle, qui a rejoint la direction des prêts de la Caisse des dépôts et consignations.

"Ma première priorité sera d’amplifier le développement du bail réel solidaire sur la métropole, et aussi d’œuvrer à une vision long terme de ce produit avec l’ensemble de nos partenaires. Le BRS est incontestablement une solution aux difficultés de logement de nos concitoyens et il doit trouver toute sa place dans les politiques de l’habitat", fixe-t-elle dans un communiqué de la Métropole de Lyon.

Renaud Payre, vice-président de la Métropole en charge de l'habitat et du logement, salue également "tout le travail réalisé par Barbara Belle, présente dès les débuts de la création de l’OFS, et avec laquelle nous avons fortement accéléré le développement du BRS ces dernières années, atteignant près de 1672 BRS engagés début 2025".

Pour rappel la Foncière solidaire du Grand Lyon a pour objectif d’acheter des terrains sur lesquels des immeubles seront construits. Son dispositif doit notamment permettre de maîtriser les prix dans la durée.