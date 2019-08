Près de Lyon : un couple tué, le passager gendarme du chauffeur ivre promu

C’est l’indignation chez les proches du couple de retraités décédés en février 2019 dans un accident de la route. L’accident avait été provoqué par un gendarme ivre. Son collègue gendarme, passager lors du drame, a été promu.

En février 2019, à Bourgoin-Jallieu, dans l’Isère, un couple de retraités avait été tué dans un accident de la route. Un accident provoqué par un gendarme ivre. L’homme avait 2,5 grammes dans le sang. Le passager du conducteur, un autre gendarme, vient d’être promu lieutenant, comme révélé par RTL et Le Parisien.

La famille du couple de retraités est scandalisée. "Je trouve particulièrement choquante cette nomination au grade de lieutenant de gendarmerie d'une personne qui a accompagné durant tout un après-midi dans sa consommation d'alcool le chauffard responsable du décès de mes parents. Et qui non seulement l'a laissé repartir en voiture avec 2,54 grammes d'alcool dans le sang, donc proche du coma éthylique, mais l'a surtout accompagné dans cette voiture en tant que passager jusqu'au moment où elle est venue percuter et broyer celle de mes parents", a expliqué Céline Duron, fille du couple tué, sur les ondes de RTL.

La gendarmerie précise à la radio que le gendarme a bénéficié d’une promotion automatique après sa sortie de l’école des officiers. Il avait pourtant reçu un blâme du ministre après le terrible et dramatique accident.