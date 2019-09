Près de Lyon : un couple tué, le gendarme-chauffeur ivre sort de prison

Un gendarme avait été condamné pour avoir provoqué la mort d’un couple de retraités en février à Bourgoin-Jallieu, dans l’Isère. Il avait été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. Sept mois après sa condamnation, il pourra bénéficier d’un aménagement de peine, avec un bracelet électronique.

La décision scandalise la famille des victimes. Un gendarme avait été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir provoqué la mort d’un couple de retraités en février 2019 à Bourgoin-Jallieu, dans l’Isère. Sept mois après sa condamnation, un juge d’application des peines de Lyon a accepté une demande d’aménagement de peine. Il purgera le reste de sa peine sous bracelet électronique.

En février 2019, à Bourgoin-Jallieu, dans l’Isère, le couple de retraités avait été tué dans un accident de la route. Un accident provoqué par ce gendarme ivre. L’homme, qui n'était pas en service au moment des faits, avait 2,5 grammes dans le sang. D'après Le Parisien, le gendarme a été radié de la gendarmerie sur décision de la ministre des Armées après le drame.

La famille "choquée" et "en colère"

Il va donc pouvoir sortir de prison le 23 septembre. "On est choqué et en colère. Cet homme est quand même responsable d'un double homicide. Avec plusieurs circonstances aggravantes. Une vitesse excessive, une alcoolémie stratosphérique de 2,54g d'alcool par litre de sang, ce qui est proche du coma éthylique. Lors de son procès, alors qu'il risquait jusqu'à 10 ans de prison, il a écopé de 18 mois ferme. Cette peine nous semblait donc déjà d'une grande légèreté vu la gravité des faits. Et là, il va être libéré un peu moins de sept mois après la mort de mes parents. C'est très dur à accepter. On ne comprend pas", explique Olivier, l'un des trois fils de Geneviève et Florencio Duron, le couple malheureusement décédé dans l’accident, dans Le Parisien.

