Près de Lyon : un adolescent arrêté pour avoir jeté un projectile sur un policier

Le jeune garçon de 14 ans a été arrêté vendredi à Décines pour avoir visé un policier municipal qui lui tournait le dos avec un projectile.

Ce vendredi 22 mai, la police municipale de Décines a interpellé un Villeurbannais de 14 ans (2 faits au casier). Le suspect venait de jeter un projectile en direction des agents de police municipale qui avaient le dos tourné à ce moment-là. Le garçon ne blessait personne et ne commettait aucune dégradation. Il était néanmoins identifié par un autre agent de police municipale qui surveillait ce groupe à distance et prenait la fuite avant d'être interpellé. En garde à vue, il a nié les faits. Il a été déféré au parquet le 23 mai dernier et laissé libre après sa mise en examen pour “violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique ”.