Près de Lyon : l’état de catastrophe naturel reconnu à Givors et Saint-Genis-Les-Ollières après des inondations 

Un peu plus de deux mois après les importantes inondations et coulées de boue survenues à Givors et Saint-Genis-Les-Ollières, les 10 et 11 mai 2021, un arrêté ministériel paru au journal officiel, ce mardi 20 juillet, a reconnu l’état de catastrophe naturelle sur ces communes.

Les sinistrés concernés disposent désormais d’un délai de dix jours pour faire parvenir à leur compagnie d’assurance "un état de leurs pertes", afin de bénéficier des dispositions prévues par la loi n°82-600 du 13 juillet 1982, "relative а l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles".