Près de Lyon : le pôle de loisirs OL Vallée ouvrira ses portes en février 2021 à Décines

17 nouvelles enseignes seront intégrées dans ce nouveau complexe situé aux abords du Parc OL, à Décines.

Le pôle de loisirs d'OL Vallée, le grand projet de l'Olympique Lyonnais, un temps nommé OL City, va bientôt voir le jour. Les travaux vont bientôt aboutir à la création de ce nouveau complexe accolé au Parc OL, à Décines, qui ouvrira ses portes début 2021, annonce le club dans un communiqué.

Ce pôle regroupera un ensemble de 17 enseignes réparties dans plusieurs domaines d'activités, entre offre de loisirs et établissements de restauration.

Côté activités, il comprendra une salle de fitness, un bowling, le City Surf Park, un espace multiplexe, un complexe de football indoor, une structure padel et badminton, une expérience de réalité virtuelle, ainsi qu'un café-théâtre.

Enfin, côté dégustation, pub, brasseries, restaurants de spécialités asiatiques ou américaine, boulangerie et bar à salade en seront parties intégrantes.

Ce pôle loisirs est l'un des points phares du projet OL Vallée, qui s'étale sur un périmètre de 50 hectares et regroupe, outre le Parc OL et le centre d'entraînement des équipes professionnelles, la future salle de tennis de Jo-Wilfried Tsonga, le pôle médical du Grand Large, le laboratoire de biologie médicale Unilians, l'hôtel Kopster qui borde le stade, ainsi que la future Arena, qui devrait sortir de terre en 2023.

D'après le communiqué, OL Vallée devrait générer au total plus de 2 000 emplois durant la phase de construction des diverses activités et pérenniser près de 2 250 emplois les soirs d'évènements au Parc OL et à l'Arena.