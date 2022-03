Interpellée par une forte odeur de drogue, la police a découvert, mardi 29 mars, de la drogue dans un local technique à Vénissieux, au sud de Lyon. Un homme, enfermé à l'intérieur, a été placé en garde à vue.

Il est tout juste 19h40 mardi 29 mars lorsqu'une patrouille de police passe par hasard devant un immeuble du boulevard Lénine, à Vénissieux. À ce moment précis, une forte odeur de drogue et des bruits interpellent les agents de police qui décident de pénétrer dans les parties communes pour comprendre ce qu'il se trame.

Un jeune homme suspecté

C'est à ce moment-là que la patrouille a découvert un jeune homme enfermé dans un local technique, qui se serait empressé de se débarrasser de 270 euros en liquide. Plus étonnant encore, un sac contenant plus d'un kilo de cannabis (1,059 kilo de résine de cannabis et 164 g d'herbe) a été retrouvé par la police. Placé en garde à vue, le suspect de 18 ans a nié l'intégralité des faits. Il devait être présenté au parquet ce jeudi 31 mars en vue d'un jugement en comparution immédiate.