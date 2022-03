Loire : le département placé en vigilance orange pour des risques de neige et de verglas

Des chutes de neige sont attendues dans la Loire à partir du milieu de la nuit de jeudi à vendredi.

Gare au froid. Météo France annonce, jeudi 31 mars, que onze départements sont placés en vigilance orange pour des risques de neige et de verglas. En plus du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, c'est un autre département de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Loire, qui est désormais concerné par cette vigilance. Tandis que quelques flocons sont déjà tombés au nord du département, Météo France précise que "sur l'agglomération téphanoise, ainsi que sur les axes routiers environnants (RN 88 notamment), les chutes de neige débuteront en cours de nuit et pourraient donner 5 à 8 cm au lever du jour, pouvant générer des difficultés notables de trafic en début de journée".

Le Rhône en vigilance jaune

Parallèlement, au niveau de l'agglomération lyonnaise, quelques flocons devraient faire leur apparition ce vendredi 1er avril. Les températures ont d'ailleurs largement chuté entre Rhône et Saône en quelques jours. Pour le moment, le département du Rhône est placé en vigilance jaune "neige-verglas" par Météo France.