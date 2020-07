Près de Lyon : des soirées pour observer les étoiles

Le planétarium de Vaulx-en-Velin organise un juillet quatre nocturnes pour observer les étoiles dans la nuit.

S'il pourrait être difficile de partir en vacances à l'étranger cet été, le planétarium de Vaulx-en-Velin nous fera voyager à des années-lumière.

Les 9, 23 et 30 juillet, trois nocturnes sont organisées de 20h30 à 23h30 avec visite libre des expositions, labo dans le jardin astronomique et séance de découverte du ciel en salle immersive. "Une fois la nuit tombée, deux postes d’observation (dont le télescope de l’observatoire) seront à la disposition du public pour découvrir, en temps réel, les planètes, étoiles et galaxies visibles".

Le 16 juillet, une nocturne spéciale sera organisée en partenariat avec le Centre culturel Charlie Chaplin. Une représentation du spectacle Horizon(s) par la compagnie les Non Alignés sera proposée à partir de 19h30 dans le jardin astronomique du Planétarium.

"Les visiteurs embarqueront dans un vaisseau spatial, pour un voyage à deux voix en direction des trous noirs… Le spectacle sera suivi d’une séance d’astronomie, puis le public pourra observer le ciel nocturne, en compagnie de médiateurs scientifiques", précise le planétarium.

Un programme alternatif sera proposé en cas de conditions météorologiques défavorables.

Réservation obligatoire par téléphone au 04 78 79 50 13

Publics : adultes, ados, enfants dès 8 ans. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Tarifs : 10/8/7 euros.