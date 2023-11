Dans l’Ouest lyonnais, les élus de droite fustigent le projet de tram express

À l’heure du lancement de la concertation sur le projet de Tramway express dans l’ouest lyonnais (Teol), les maires de droite des villes où il doit passer dénoncent l’abandon du projet de métro E.

L’abandon du projet de métro E ne passe toujours pas dans l’Ouest lyonnais. Mardi 7 novembre, au lendemain de l’ouverture de la concertation sur le projet de Tramway express dans l’ouest lyonnais (Teol), privilégié par la majorité écologiste à la Métropole de Lyon et au Sytral, les maires de droite de Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune et Francheville montent au créneau pour dénoncer "un tramway nommé déni".

Pour eux, ce projet de tramway semi-enterré "ne tient pas compte des véritables enjeux de mobilité de l’ouest Lyonnais". Selon eux, ce "mode prétendu « express »", est censé "faire oublier l’abandon d’un grand plan métro et l’absence totale d’une stratégie de déplacements à l’échelle de la 2e Métropole de France". Au lieu d’arriver à Bellecour ou Part-Dieu comme cela était proposé avec la construction d’un métro E, Teol desservira la Confluence, puis Perrache.

Un métro E trop cher

Pour mémoire, en 2022, le Sytral avait estimé la construction d’un métro E "trop coûteuse" et "trop longue" pour répondre aux besoins de la population. Permettant de transporter, selon les estimations, 100 000 voyageurs par jour, le Métro E entre Tassin et Bellecour avait été évalué entre 1,2 milliard et 1,4 milliard d’euros et celui entre Tassin et Part-Dieu était évalué à 2 milliards d’euros. La construction de Teol devrait plutôt coûter autour de 800 millions d’euros, pour une livraison à horizon 2032.

La première réunion de concertation avec les habitants doit se tenir ce mercredi soir à 19 heures, à l’espace de l’Ouest Lyonnais dans le 5e arrondissement.