Pour le 14-Juillet, les militaires de la base aérienne de Lyon défileront à Paris

À l’occasion des célébrations du 14-Juillet, les militaires de la base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun défileront sur les Champs-Élysées.

Cette année les militaires de la base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun ne défileront pas place Bellecour à l’occasion des célébrations du 14-Juillet. Les soldats lyonnais ont été invités à défiler sur les Champs-Élysées aux côtés d’une cinquantaine d’autres unités à pied.

Au total 77 militaires de la bas, issus de toutes les spécialités, défileront entre 10h43 et 11h31, après le défilé aérien et avant celui des véhicules. Un événement assez rare pour être souligné puisque les soldats de la base aérienne lyonnaise n’avaient plus défilé à Paris depuis 2013.

