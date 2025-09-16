Actualité
Le siège d’Interpol est installé à la cité internationale à Lyon.

Lyon : "Saisie record" de méthamphétamine dans 18 pays, selon Interpol

  • par La Rédaction avec AFP

    • Interpol a annoncé mardi la "saisie record" durant l'été de près de 300 millions de comprimés de méthamphétamine - une drogue de synthèse - sur le continent américain et en Asie lors d'une opération de police internationale.

    Au total 386 personnes ont été arrêtées et les policiers ont mis la main sur 76 tonnes de drogues, dont 51 de méthamphétamine (sous forme liquide et solide), durant ces interventions menées du 30 juin au 13 juillet dans 18 pays et baptisées "Lionfish-Mayag III", précise dans un communiqué Interpol dont le siège est à Lyon, en France.

    A lire aussi : Trafics de biens culturels : Interpol annonce 80 arrestations et près de 38 000 saisies en Europe

    La valeur totale de la drogue confisquée a été estimée à 6,5 milliards de dollars (5,5 Mds EUR), assure l'organisation internationale de police criminelle. Interpol souligne notamment la saisie exceptionnelle de 297 millions de comprimés de "yaba" parmi la méthamphétamine, des pilules qui circulent beaucoup en Asie du Sud-Est. Les autres drogues récupérées sont du fentanyl, de la cocaïne, de l'héroïne et de la kétamine notamment.

    Près de 4 tonnes saisies au Laos

    Les trafiquants rivalisaient parfois d'ingéniosité : certaines substances étaient dissimulées dans une planche à voile, parmi des ananas, dans des machines à café, des sachets de thé ou des sacs de croquettes pour chat, signale par exemple Interpol. Le précédent record était de quelque 190 millions de pilules saisies, détaille Interpol pour l'AFP, citant le dernier rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

    Lors de Lionfish, les plus importantes saisies de méthamphétamine ont eu lieu en Asie du sud-est comme au Laos où 3,9 tonnes du produit ont été récupérées, ainsi que 10 machines de production, et en Birmanie où 9,25 millions de pilules de "yaba" ont été confisquées, selon la même source.

    Au Mexique, les autorités ont mis la main sur 1,7 tonne de méthamphétamine et plus de 190.000 comprimés de fentanyl. Pour ce dernier produit, elles ont demandé "la publication urgente" d'une notice d'Interpol pour mettre en garde contre l'utilisation de nouvelles substances chimiques "mortelles" dans sa fabrication.

    En Inde, un important réseau sur le Darknet, qui écoulait de la kétamine et du LSD "avec plus de 600 expéditions" en un peu plus d'un an, a été démantelé, détaille encore l'organisation.

    à lire également
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours relativement bonne ce mardi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours relativement bonne ce mardi 07:58
    Lyon : "Saisie record" de méthamphétamine dans 18 pays, selon Interpol 07:40
    Lyon soleil
    Un mardi ensoleillé et plutôt frais à Lyon, seulement 22 degrés attendus 07:14
    Sandrine Runel
    Sandrine Runel (PS) : "La France ne souffre pas d’un problème de dette, mais d’un problème de recettes" 07:00
    "Défenseurs de Lyon" et candidats aux municipales rassemblés pour soutenir la charcuterie Bonnard 15/09/25
    d'heure en heure
    Un grand projet touristique dans le Vercors, porté par Tony Parker, rejeté par la préfecture 15/09/25
    Fabienne Buccio
    Faibles rendements, manque de personnel... Le secteur viticole en difficulté dans le Rhône 15/09/25
    médecins
    Fin de vie : un médecin suspendu par l'Ordre des médecins et visé par un signalement à la justice 15/09/25
    Dîner des sommets de Laurent Wauquiez : la Région a (enfin) transmis la liste des invités à l'opposition 15/09/25
    faits divers
    Un octogénaire percute un arbre en voiture : son pronostic vital est engagé 15/09/25
    Saint Jean met en jeu une raviole en or à 1 834 € pour ses 90 ans 15/09/25
    Drôme : le projet "Climat Picodon" lauréat du plan agriculture climat 15/09/25
    Primark envisage l'ouverture d'un nouveau magasin à Lyon dans les prochaines années 15/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut