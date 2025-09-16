Lyon : "Saisie record" de méthamphétamine dans 18 pays, selon Interpol

Interpol a annoncé mardi la "saisie record" durant l'été de près de 300 millions de comprimés de méthamphétamine - une drogue de synthèse - sur le continent américain et en Asie lors d'une opération de police internationale.

Au total 386 personnes ont été arrêtées et les policiers ont mis la main sur 76 tonnes de drogues, dont 51 de méthamphétamine (sous forme liquide et solide), durant ces interventions menées du 30 juin au 13 juillet dans 18 pays et baptisées "Lionfish-Mayag III", précise dans un communiqué Interpol dont le siège est à Lyon, en France.

La valeur totale de la drogue confisquée a été estimée à 6,5 milliards de dollars (5,5 Mds EUR), assure l'organisation internationale de police criminelle. Interpol souligne notamment la saisie exceptionnelle de 297 millions de comprimés de "yaba" parmi la méthamphétamine, des pilules qui circulent beaucoup en Asie du Sud-Est. Les autres drogues récupérées sont du fentanyl, de la cocaïne, de l'héroïne et de la kétamine notamment.

Près de 4 tonnes saisies au Laos

Les trafiquants rivalisaient parfois d'ingéniosité : certaines substances étaient dissimulées dans une planche à voile, parmi des ananas, dans des machines à café, des sachets de thé ou des sacs de croquettes pour chat, signale par exemple Interpol. Le précédent record était de quelque 190 millions de pilules saisies, détaille Interpol pour l'AFP, citant le dernier rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Lors de Lionfish, les plus importantes saisies de méthamphétamine ont eu lieu en Asie du sud-est comme au Laos où 3,9 tonnes du produit ont été récupérées, ainsi que 10 machines de production, et en Birmanie où 9,25 millions de pilules de "yaba" ont été confisquées, selon la même source.

Au Mexique, les autorités ont mis la main sur 1,7 tonne de méthamphétamine et plus de 190.000 comprimés de fentanyl. Pour ce dernier produit, elles ont demandé "la publication urgente" d'une notice d'Interpol pour mettre en garde contre l'utilisation de nouvelles substances chimiques "mortelles" dans sa fabrication.

En Inde, un important réseau sur le Darknet, qui écoulait de la kétamine et du LSD "avec plus de 600 expéditions" en un peu plus d'un an, a été démantelé, détaille encore l'organisation.