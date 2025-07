Pollution à Lyon : on respire mieux ce jeudi

La qualité de l'air à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise s'améliore légèrement ce jeudi 3 juillet avec des températures en légère baisse.

Après plusieurs jours où la qualité de l'air était mauvaise à Lyon, l'agglomération lyonnaise va pouvoir légèrement respirer. Ce jeudi 3 juillet les températures devraient diminuer légèrement avec un passage en flux de nord. "Les niveaux d'ozone devraient diminuer et les risques de dépassement du seuil d'information s'éloigneront" précise ainsi Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Si les concentrations de multi-polluants et d'ozone resteront dégradées, elles seront bonnes pour le dioxyde de soufre et d'azote et moyenne pour les particules fines.