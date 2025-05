Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce mercredi

En raison des températures et d'un fort ensoleillement, la qualité de l'air se dégrade à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

La qualité de l'air à Lyon va se dégrader de nouveau ce mercredi 14 mai. "Avec une légère augmentation des températures et une météo encore un peu plus ensoleillée, les concentrations en ozone devraient encore légèrement augmenter et une qualité de l’air plus majoritairement dégradée est attendue sur la région" explique ainsi Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans la métropole de Lyon, la qualité de l'air sera dégradée, notamment en ce qui concerne l'ozone et les multi polluants tandis que la situation sera bonne pour le dioxyde d'azote ou de soufre.