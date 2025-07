Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi

La qualité de l'air restera bonne à moyenne ce jeudi 24 juillet à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

On respire toujours relativement bien à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 24 juillet. En raison notamment d'une baisse des températures et de l'ensoleillement, ainsi que d'un passage en vent de nord, la situation devrait même légèrement s'améliorer.

Ainsi, hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 ou la M7, les concentrations en polluants sont bonnes dans la métropole de Lyon ce jeudi. Atmo classe ainsi les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre comme étant bonnes, et moyennes en ce qui concerne les multi-polluants, l'ozone et le dioxyde d'azote.