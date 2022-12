Plusieurs rues de Lyon seront réservées aux piétons ce samedi

La Ville de Lyon organise une nouvelle opération la Voie est libre pour le dernier week-end avant Noël dans les 3e, 4e et 7e arrondissements. Une quinzaine de rues seront réservées aux piétons samedi.

Le dispositif "La Voie est libre" est de retour à Lyon samedi 17 décembre. Contrairement aux dernières éditions, la Presqu’île ne fera pas partie du dispositif piéton, qui se concentrera cette fois dans le 4e arrondissement, dans le 3e et le 7e de 11 à 19 heures. Au total une quinzaine de rues seront "rendues" aux piétons et les voitures et véhicules motorisés ne seront pas autorisés à y circuler.

Même les utilisateurs de modes doux devront se plier aux règles du dispositif lorsqu’ils pénétreront dans les rues concernées. À cet égard, les cyclistes devront rouler au pas, dans les espaces piétons tout comme les rares véhicules autorisés à circuler sur présentation d’un justificatif, qui ne devront pas dépasser la vitesse de 5 km/h.

La liste des rues concernées :

4e arrondissement

Grande rue de la Croix-Rousse

Passage Dumont

Place de la Croix-Rousse

Rue d’Austerlitz

Rue Calas

Rue du Chariot d’Or

Rue Dumenge

Rue Dumont

Rue d’Ivry

Rue Janin

Rue du Mail

Rue du Pavillon

Rue Rosset

7e arrondissement

Place Gabriel Péri

Rue Basse Combalot

Rue Pasteur

En parallèle de cette opération, plusieurs animations seront organisées dans les quartiers concernés. Un petit marché solidaire se tiendra sur la place de la Croix-Rousse et un spectacle de danse sera proposé sur la place Bertone. Du côté de la Guillotière, des stands associatifs et citoyens seront installés sur la place Gabriel Péri.