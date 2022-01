Lyon : lancement de la concertation concernant le réaménagement de l'avenue des Frères Lumières dans le 8e

Artère très commerçante et très fréquentée du 8e arrondissement, l'avenue des Frères Lumières va être réaménagée prochainement. Mis sur la table lors du dernier conseil métropolitain lundi 24 janvier, le projet va entrer dans une phase opératoire de concertation.

Plus que quelques semaines avant le début de la concertation autour du réaménagement de l'avenue des Frères Lumières, à Lyon, dans le 8e arrondissement. Lundi 24 janvier, la conseil de la Métropole a voté le lancement des discussions préalables afin de définir les contours de ce projet porté et financé par la Ville et la Métropole.

C’est une promesse de campagne qui va se réaliser pour un cœur de quartier encore plus agréable à vivre et apaisé. Très fier de conduire ce projet sur le 8e. #LeGrand8 @villedelyon @grandlyon https://t.co/uhVn9DmsOX — Berzane Olivier (@BerzaneO) January 24, 2022

Pour l'heure, la première réunion n'apparait dans aucun calendrier. Toutefois, le maire du 8e arrondissement de Lyon, avait expliqué sur son compte Twitter en novembre dernier que le début de celle-ci était "prévu en février 2022". Plusieurs objectifs ont été délivrés par l'édile sur les réseaux, à savoir : l'élargissement des trottoirs, l'aménagement des pistes cyclables de sorte à ce qu'elles soient plus sécurisées, la réduction de la circulation ou encore la végétalisation de l’avenue et de la place Ambroise Courtois.