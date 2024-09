Les services statistiques de la Place Beauvau ont transmis de nouveaux chiffres sur la délinquance en juillet 2024. Des chiffres qui différent légèrement de ceux transmis par la préfecture, mais qui dressent des constats plutôt similaires.

A chaque mois son nouveau rapport, ou presque. Après la publication des chiffres de la délinquance par la préfecture du Rhône en février, ceux sur la délinquance à Lyon en mars, la rédaction de Lyon Capitale s'est penchée sur de nouveaux chiffres transmis en juillet 2024 par le SSMSI, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Le constat est mitigé avec des augmentations sur certains types de délinquance et des baisses sur d'autres. Une chose est sûre, la délinquance reste plus importante dans le Rhône que dans les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voici le détail.

Plus de victimes de violences sexuelles et de violences intrafamiliales

Premier constat de ce rapport : le nombre de personnes victimes de violences sexuelles a considérablement augmenté. Depuis 2016, les services de police et de gendarmerie de la région ont enregistré une évolution moyenne annuelle de +18,4%. En 2023, ce sont 12 194 victimes qui ont été recensées, soit 9 points de plus qu'en 2022.

Le Rhône suit largement cette courbe puisque l'évolution moyenne annuelle du nombre de victimes de violences sexuelles y est de +18,1% depuis 2016. La progression entre l'année 2022 et 2023 est en revanche plus importante qu'au niveau régional avec +14,5% de victimes en un an. La libération de la parole des victimes étant sûrement l'un des facteurs expliquant cette augmentation.

Les coups et blessures volontaires intrafamiliaux ont également augmenté en moyenne de 15% par an depuis 2016 et de près de 9% entre 2022 et 2023, au niveau régional. Dans le Rhône, leur nombre a augmenté en moyenne de 12,4 points chaque année depuis 2016.

Détail du nombre de crimes et délits recensés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2023. Sources : SSMSI

Moins de vols violents et de cambriolages, mais le Rhône toujours au-dessus de la moyenne

Si les vols violents sans arme ont baissé de 10,4%, les vols avec armes eux ont augmenté de 4,2% en un an. Les données enregistrées depuis 2016 permettent toutefois d'identifier une baisse générale du nombre de vols violents avec armes (-1,7%) et sans armes (-3,4%).

Le Rhône reste en revanche bien au-delà de la moyenne nationale et régionale en matière de vols sans violence contre des personnes. Dans le Rhône, on compte 16,4 vols de cette catégorie pour 1000 habitants, là où la région en compte 9,3 et la France 9,5.

Quant aux cambriolages de logements, s'ils sont moins nombreux qu'en 2022 avec une baisse de 6,4 points et que depuis 2016 avec une baisse de 2,9 points, la région Auvergne-Rhône-Alpes reste légèrement au-delà de la moyenne nationale. Là où 5,9 cambriolages pour 1000 habitants sont enregistrés sur l'intégralité de la France, la région en compte 6,3 pour 1000 habitants.

Encore une fois, si les cambriolages de logements ont également baissé depuis 2016 et en particulier entre 2022 et 2023 dans le Rhône, le département observe un nombre de délits plus importants que la région et la métropole entière. On compte 8,1 cambriolages pour 1000 habitants dans le Rhône, contre 6,3 en Aura et 5,9 au niveau national.

Autre "spécificité" du Rhône, le nombre de vols dans les véhicules y est beaucoup plus important qu'ailleurs. On estime à 9 vols pour 1000 habitants dans le département, contre 4,6 dans la région et 3,8 sur toute la France.

Plus de délinquance dans le Rhône qu'ailleurs dans la région

Un graphique transmis dans ce document permet de se rendre compte visuellement que la délinquance est plus forte dans le Rhône que dans les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Source : SSMSI

Si le rang de délinquance du Rhône est plus haut que celui des autres départements de la région, c'est en partie en raison de la forte densité de population du Rhône avec 583 habitants par kilomètre carré, bien plus que dans les autres départements.