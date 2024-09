Démarches, informations, services municipaux... La Ville réunit désormais tous ses services dans une application dédiées aux Burgiens.

Bourg-en-Bresse s'invite dans vos smartphones. L'application officielle de la Ville est désormais disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play. Celle-ci vient notamment répondre aux nouvelles habitudes des citoyens et compléter les outils d'information de la municipalité.

Une application multifonctionnelle

L'application permettra ainsi de simplifier l'accès à l'information pour une démarche, un service, un horaire. Mais aussi de recevoir des flashs infos, de retrouver l'actualité et les événements locaux. Il est également possible de contacter les différents services municipaux et de signaler un dysfonctionnement (voirie, propreté, mobilier urbain).

En parallèle, la Ville lance un nouveau portail destiné aux démarches des habitants, accessible sur l'application comme sur le site en ligne. Celui-ci permet de centraliser toutes les demandes pour un accès rapide et une plus grande efficacité.

