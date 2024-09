Dans le cadre de la célèbre émission présentée par Stéphane Bern, le site Le Corbusier de Firminy a été sélectionné avec 13 autres finalistes.

L'émission Le Monument préféré des Français fait son grand retour pour son édition 2024. À l'approche des 41e Journées européennes du patrimoine, France TV vient mettre en lumière une sélection de monuments uniques choisis par les téléspectateurs. Ainsi, la grande finale qui les départagera sera diffusée mercredi 18 septembre à 21h05 sur France 3.

Le Corbusier Firminy-Vert, un site unique

Cette édition spéciale sera l'occasion de "faire découvrir aux Français la richesse et la diversité de leur patrimoine architectural, historique et culturel". Parmi les 14 finalistes, on retrouve notamment le site Le Corbusier Firminy-Vert, dans la Loire. Situé près de Saint-Etienne, il s'agit du plus grand ensemble urbain conçu par le célèbre architecte. Un véritable témoins de l'utopie du Corbusier. Il est composé d’une maison de la culture, d’une unité d’habitation, d’une église, d’un stade et d’une piscine. À sa mort en 1965, les travaux sont inachevés. Plusieurs architectes se succéderont alors jusqu'en 2006 pour terminer ce vaste chantier.

Le reste des finalistes réunit par exemple le domaine de Trévarez, dans le Finistère, ainsi que le prieuré Saint-Cosme, en Indre-et-Loire. Mais aussi le beffroi de Douai (Nord), la château de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Le château d'Eu (Seine-Maritime) ou encore le fort Louvois (Charente-Maritime).

