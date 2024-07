Selon un classement Tripadvisor, le parc d'attraction Walibi en Isère est parmi les meilleurs d'Europe.

Le parc d'attraction Walibi Auvergne-Rhône-Alpes situé en Isère est distingué par la plateforme de tourisme Tripadvisor. Le Travelers’ Choice Best of the Best 2024 des parcs d’attractions et aquatiques en Europe place 19ᵉ le parc Walibi Rhône-Alpes.

Lire aussi : La nouvelle attraction de Walibi ouverte au grand public le 15 juin près de Lyon

Une nouvelle attraction inaugurée cet été

Ce classement européen de Tripadvisor, dont Disneyland Paris prend la tête, est la "plus haute distinction" accordée par le site spécialisé dans la réservation en ligne indique la plateforme.

Avec plus de 2 000 avis déposés sur Tripadvisor, le parc d'attraction obtient la note de 4 étoiles sur 5. "C’est un spectacle divertissant autant pour les enfants, les adolescents et les adultes", salue la plateforme.

Cet été, le parc a inauguré sa toute nouvelle attraction baptisée Mahuka à l'occasion de son 45e anniversaire.