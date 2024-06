Plongée dans l'histoire fluviale de Lyon

En 2022, le festival Entre Rhône et Saône avait réuni entre 40 et 50 000 visiteurs. © Olivier Chassignole – Ville de Lyon

Construite stratégiquement autour de deux fleuves, Lyon célèbre son histoire fluviale avec le Festival Entre Rhône.

L’histoire de Lyon est intimement liée à ses deux fleuves : le Rhône et la Saône. À leur confluence, le célèbre Musée des Confluences incarne la fusion des savoirs et rappelle le rôle essentiel de ces cours d’eau. L’eau étant vitale pour l’économie, l’industrie et la culture lyonnaises, sans oublier qu’elle assure les besoins sanitaires de la métropole grâce aux nappes souterraines alimentées par le Rhône.

Le Festival Entre Rhône et Saône sera l’opportunité de célébrer le passé fluvial de la capitale des Gaules. Au cours des trois jours de festivités, du 28 au 30 juin 2024, vous pourrez célébrer la richesse du passé fluvial de la ville, apprendre sur ses traditions et ses usages, en remontant jusqu’à l’Empire romain.

Lire aussi :

- Petite histoire politique lyonnaise des fleuves

- Lyon, la ruée vers l’eau et ses fleuves

Des évènements pour tous les âges et tous les goûts

Ce temps s’articulera autour d’une multitude d’activités captivantes, possibles grâce au tissu associatif de la ville, à l’engagement d’acteurs culturels et socioculturels et d’entreprises locales.

À chacun sa manière d’apprendre sur ce récit historique au cours des 300 rendez-vous répartis sur trois jours et trois soirées.

Les plus énergiques pourront le faire au travers de défis sportifs tels que la compétition de joutes nautiques (darse de Confluence).

Les enfants auront la chance de participer à des animations et des ateliers comme avec celui sur la création d’aménagements pour oiseaux (Pôle 9 – MJC Centre Social, île Barbe). Les familles pourront se retrouver au travers de balades et de spectacles prévus par l’évènement.

Lire aussi : Baignade, pique-nique… Le programme du festival "Entre Rhône et Saône" à Lyon

Il sera possible de s’engager en participant à des actions de lutte contre la pollution des deux fleuves et en apprenant plus sur les initiatives locales pour préserver notre environnement.

Si le cœur vous en dit, des conférences scientifiques, historiques et sociologiques avec des experts passionnés sont aussi prévues. Nous vous recommandons chaudement The Big Conf axée sur les enjeux de l’énergie, du climat et de la société, tout en étant interactive et accessible au plus grand nombre à partir de 14 ans.

Enfin, la journée pourra se conclure en s’installant sur l’une des guinguettes prévues par le Festival, afin de profiter de la fraîcheur de la soirée tout en sirotant une boisson sur un fond de musique.

Lire aussi : Quel lien entre les Lyonnais et leurs cours d'eau, le Rhône et la Saône ?

Où ?

Rendez-vous sur l’un des trois grands sites investis : la Confluence, la Guillotière, l’île Barbe (ainsi que les rues de Lyon et ses alentours).

Un évènement fédérateur, festif et jovial à ne pas manquer !

Sur inscription sur le site internet.