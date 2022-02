La ville de Lyon est indissociable de ses cours d'eau, de son fleuve, de sa rivière. C'est l'histoire de la cité. Le musée d'histoire de Lyon - musée Gadagne organise une visite ce samedi après-midi, le 5 février, autour de ce lien, cette relation, entre les Lyonnais et leurs cours d'eau dans l'histoire.

"Le Rhône et la Saône ont façonné la ville de Lyon et ont permis, pendant plusieurs siècles, aux Lyonnais de s’approvisionner, de commercer, de travailler et de se distraire. Venez découvrir les relations entretenues entre les Lyonnais et leurs cours d’eau, comment ils ont vécu à leurs côtés et comment, à partir du 19e siècle, ils les ont aménagés, domestiqués pour assurer leur sécurité et au profit du développement industriel également", explique le musée de l'histoire de Lyon.

Samedi 22 janvier 2022, 15h00 - Musée d'histoire de Lyon - 1 place du Petit Collège 69005 Lyon

Plus d'informations ici

--

POUR ALLER PLUS LOIN

Xavier de la Selle, directeur des musées Gadagne était l'invité de "6 minutes chrono", la quotidienne de Lyon Capitale, le 23 octobre 2021.