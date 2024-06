La Commune organise un karaoké géant pour pousser la chansonnette tout en dégustant les spécialités proposées parmi les différents stands de restauration ce mercredi 26 juin.

Pour profiter du début de l’été, quoi de mieux que de se réunir entre amis ou en famille, le temps d’une soirée au food court de la Commune dans le 7ème arrondissement.

Pour les moins familiers avec l’anglais, un food court renvoie à des lieux de restauration dans lesquels on retrouve différents stands de nourriture parfois spécialisés sur des traditions culinaires nationales ou encore à thèmes. Ces endroits de plus en plus tendances, poussent comme des petits champignons depuis leur naissance dans les années 1980 aux Etats-Unis. La Commune est l’un d’entre eux et se veut être un espace « où manger, boire, danser » et dans lequel on peut « vivre des expériences collectives ».

Dès lors, sa programmation culturelle de la saison estivale va être endiablée ! Pour nos chanteurs en herbe ou nos casseroles préférées, ce food hall créatif incontournable, organise un Karaoké Géant, mercredi 26 juin 2024, de 20h30 à 22h30. Organisé et animé par le collectif Des Gens Cools, venez pousser la chansonnette ou vous délecter de ce grand instant musical. Et surtout, n’ayez crainte, cet évènement se veut bienveillant, donc soyez-vous-même.

Plus d'informations sur le site internet de La Commune.

3 rue Pré-Gaudry, Lyon 7e.