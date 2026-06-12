Lors du conseil d'arrondissement, la maire du 3e a interpellé la Métropole de Lyon concernant le sort des 280 personnes occupant un bâtiment qui devrait être évacué, place de Milan.

"J’entends parfois que l’évacuation de ces lieux serait justifiée par le caractère indigne des conditions de vie actuelles. Mais peut-on considérer qu’une expulsion, sans alternative concrète et durable, constituerait une réponse plus digne ?", questionnait la maire du 3e arrondissement Marion Sessiecq, lors du conseil d'arrondissement. Au centre des préoccupations ? Le sort des 280 personnes occupant un bâtiment vacant de la place de Milan, propriété de la Métropole qui a engagé une procédure d'expulsion pour des raisons de sécurité. L'audience se tiendra ce vendredi 12 juin.

Lors du conseil, la maire du 3e a annoncé souscrire pleinement au courrier initié par plusieurs élus de gauche et adressé à Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, demandant la suspension de toute procédure d'expulsion "tant qu’aucune solution d’hébergement digne n’est proposée".

"Nous sommes très sensibles à la situation de ces personnes"

A cela, la vice-présidente de la Métropole et membre de l'opposition dans le 3e arrondissement, Béatrice de Montille, s'est dit prête à se rendre sur place pour "voir la réalité vécue par ces familles et mesurer les conséquences humaines des décisions prises." "La situation de la place de Milan ne date pas de quelques jours. Le sans-abrisme à Lyon n’a malheureusement pas disparu lors du précédent mandat. Lyon est une ville humaniste et nous sommes très sensibles à la situation de ces personnes", a-t-elle alors ajouté.

Selon elle, le dossier serait suivi de près par la vice-présidente déléguée à l'offre de logement, Claire Pouzin, à qui elle "fait confiance pour mettre en œuvre des solutions concrètes". En attendant, le sort des 280 personnes sans-abris sera tranché par le tribunal.

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