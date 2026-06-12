Dimanche 28 juin, une course solidaire ouverte au public, se tiendra sur la piste de l'aéroport Lyon-Bron.

L'aéroport de Lyon-Bron se prépare à accueillir un événement pour le moins insolite. Dimanche 28 juin, "l'Aérorun", une grande course solidaire, se tiendra sur la piste de l'aéroport Lyon-Bron. Organisée en coordination avec Lyon Aéroport, VINCI Airports et Aviation Sans Frontières, cette course réunira près de 1 200 participants autour de deux événements : une course chronométrée de 10 km et une marche de 2, 5 km.

Les bénéfices de l'événement seront reversés à l'association "Aviation Sans Frontières" : une ONG qui mobilise l’aviation pour venir en aide aux populations vulnérables à travers le monde. Les fonds collectés contribueront notamment au financement de missions menées à Madagascar, une étape essentielle pour faire émerger, à terme, le projet d’Avion Hôpital

Comment participer ?

Pour participer, deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez simplement acheter un dossard en ligne, ou obtenir un dossard solidaire gratuit en créant une cagnotte solidaire et en récoltant au moins 150 euros de dons. Attention, les accompagnants devront eux aussi acheter un dossard pour accéder à l'événement.

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