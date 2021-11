Piétonisation : des rues du centre de Lyon seront piétonnes le week-end avant Noël

Pour la 4e fois, depuis l'arrivée de la nouvelle équipe municipale écologiste à la tête de la ville de Lyon, des rues de Lyon seront piétonnes lors du week-end du 18-19 décembre prochain.

Le dispositif "La Voie est libre" est de retour le week-end du 18-19 décembre à Lyon, annonce Valentin Lungenstrass, l'adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités, de la logistique urbaine et des espaces publics. "Sur 3 périmètres centraux (1er, 2e, 4e) en lien avec les commerçants et arrondissements", précise l'adjoint.



Retour de #LaVoieEstLibre 🚶 les 18-19 décembre 🎄 sur 3 périmètres centraux (1er, 2ème, 4ème) en lien avec les commerçants et arrondissements. — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) November 19, 2021

Des actions ciblées qui pourraient se pérenniser au cours des prochains mois ? C'est la volonté de la mairie de Lyon. "Le projet d'apaisement de la Presqu'île pourra commencer en 2022", a expliqué Valentin Lungenstrass sur le plateau de 6 minutes chrono mercredi. Il avait plus longuement évoqué le sujet de la piétonisation de Lyon pour Lyon Capitale au mois d'octobre.

"Sur la Presqu'île, on peut aller vers un apaisement très fort. Il faut juste trouver un équilibre entre accès riverains/liveurs etc et secteur piéton. Ca sera soumis à la concertation, et ça sera très largement discuté à la concertation, il y a aura un mixte de ce que l'on appelle dans les villes italiennes "zone à trafic limité" - ce que Paris souhaite mettre en place dans son centre - c'est à dire un accès autorisé pour les riverains, les livreurs, les infirmiers (infirmières) etc... et pour tout le reste ça sera non", ajoutait Valentin Lungenstrass.

