Pierre Orsi "ne vendra pas" à McDo sauf si...

Folles rumeurs de vente, agent immobilier spécialiste des grandes chaînes de restauration, montants proposés... Pour en savoir plus sur les coulisses d'une vente qui fait frémir les marmites lyonnaises.

Une table mythique de Lyon. Un Relais & Châteaux unique, incarnation magistrale de la cuisine bourgeoise française.

Une grande et solide bâtisse de deux étages de style néo classique, en pierre de taille, construite fin XVIIIe par l'architecte Morand. En plein coeur du 6e, dans le quartier huppé de Foch. Trois plateaux de 500 m2 chacun avec une roseraie dissimulée en extérieur.

Un bien d'exception mis en vente par son propriétaire, le chef Pierre Orsi, que Le Tout-Lyon a tenté (ou tente) de s'arracher, et qui suscite aujourd'hui les appétits de très gros investisseurs.

Lire aussi : Pierre Orsi, l'Américain du 6e

"Des touches, des repreneurs, des investisseurs (...) c'est sous le coude"

Depuis 1926, trois chefs se sont succédé dans l'une des plus anciennes maisons du 6e arrondissement de Lyon.

Jusqu'à la fin du mois d'avril, Pierre Orsi - le troisième - était à l'oeuvre. Le "vieux sage du Lyon gourmand", auréolé du titre de Meilleur ouvrier de France, avait décidé de rendre son tablier, après un demi-siècle de bons services. "Une démarche mûrie depuis quelques mois, en tenant compte d’un contexte global mais aussi de mes aspirations personnelles” expliquait-il dans un communiqué. A l'aube de refermer l'un des plus importants chapitres de sa vie, le chef de 84 ans se montrait serein, “et en paix avec (soi)-même”.

Quelques jours plus tard, le 20 avril, sur le plateau de "6 minutes chrono" (le rendez-vous télé quotidien de Lyon Capitale), Pierre Orsi expliquait avoir "des touches, des repreneurs, des investisseurs" . "C'est sous le coude, s'enfiévrait-il. Dans les trois mois qui vont venir, on prendra la bonne décision."

Si les trois mois sont passés, les négociations, elles, sont toujours en cours. Et les investisseurs se pressent au numéro 3 de la place Kléber.

Pierre Orsi, sur le plateau de "6 minutes chrono", l'émission télé quotidienne de Lyon Capitale

Ducasse, Lavorel, Paris Society, Moma Group...

De nombreux acteurs lyonnais de la restauration et de l'immobilier nous ont confié qu'Alain Ducasse avait visité les lieux, que l'homme d'affaires lyonnais Jean-Claude Lavorel (Lavorel Hotels), récemment condamné pour fraude fiscale à un an d'emprisonnement avec sursis par le parquet national financier, avait un temps été intéressé, qu'Epicure Investissement, société d’investissement dédiée à la gastronomie et à l'hôtellerie haut de gamme (propriétaire notamment de Resto Halle, au coeur des Halles de Lyon-Paul Bocuse) s'était penché sur le dossier, que Fabien Chalard (ex-Léon de Lyon et aujourd'hui Le Pas Sage) avait eu des vues sur le restaurant, ou encore que Tabata et Ludovic Mey (Les Apothicaires, Food Traboule) avaient même fait une proposition entre 7 et 8 millions d'euros. Ou encore que Takao Takano (deux étoiles Michelin, rue Malesherbes, dans le 6e) se serait bien vu en exploitant du restaurant.

D'après nos confrères de Lyon Décideurs, McDonald's aurait fait une proposition avoisinant les 15 millions d'euros pour acquérir le fonds et les murs de la grande maison bourgeoise. Pierre Orsi confirmait que la chaîne de hamburgers faisait partie des candidats intéressés.

Un mandataire immobilier spécialiste de l'implantation des grandes chaînes de restauration

L'information avait fait frémir le Landerneau des marmites lyonnaises.

Une offre de McDonald's ne serait pas insensée pour plusieurs raisons. D'abord parce que Lyon Capitale a appris, de source sûre, que la vente de la maison Morand/Orsi avait été confiée à un mandataire exclusif (l'ex-gendre de Pierre Orsi) spécialisé dans l'implantation des grandes chaînes dans la région. Dont Paris Society (qui vient d'investir 6 millions d'euros dans le restaurant CoCo, aux Brotteaux), propriété du groupe Accor, ou encore Moma Group, société spécialisée dans la restauration festive et premium (130 millions d'euros de chiffre d'affaires). Et McDonald's.

Ensuite parce que McDonald's aurait un intérêt à s'implanter dans le 6e, et par conséquent, de mailler encore un peu plus le territoire lyonnais.

"Il n'y a que le montant du chèque qui compte"

Pierre Orsi, à Lyon Capitale, avril 2023

Enfin, il faut garder à l'esprit que McDonald's est une société d'investissement immobilier, une foncière qui achète ses emplacements (immeubles, terrains) et met un exploitant pour gérer le restaurant en lui faisant payant des royalties sur le chiffre d'affaires. Bref, McDonald's fait plus d'argent avec son immense parc immobilier qu'en vendant des hamburgers. Le fait que McDonald's soit intéressé par l'ensemble immobilier de Pierre Orsi n'est donc pas dénué de sens, et d'intérêts.

Pourtant, la première chaîne de restauration rapide de France a "fermement" démenti l'information. "L’enseigne a été approchée proactivement pour reprendre ces locaux et n’a jamais donné suite." Info ? Intox ?

Ce qui est certain, c'est que tous les chefs que nous avons joints se sont dits "très étonné", "surpris" voire "estomaqué" d'apprendre que leur pair pouvait avoir pensé céder son restaurant à McDonald's.

"Plus dans la fourchette 8 à 12 millions d'euros"

Il nous a été impossible de joindre Pierre Orsi. Mais Christophe Marguin, un de ses proches et président des Toques Blanches Lyonnaises, que nous avons eu au téléphone, nous a certifié qu'une vente à McDonald's était illusoire. "(Pierre Orsi) m'a dit qu'il ne voulait pas vendre à McDonald's. Mais à 15 millions d'euros, pourquoi pas... Il serait très content de vendre à ce prix-là (rires)".

Pierre Orsi, en avril dernier, nous avait déclaré qu' "il n'y a que le montant du chèque qui compte".

Les 15 millions d'euros seraient donc, selon Christophe Marguin, excessifs. "On serait plus dans la fourchette 8 à 12 millions".

Le chef du Président (Lyon 6e), un proche de Pierre Orsi, a ajouté que "les négociations avancent doucement, avec un candidat de longue date, mais pas ce groupe." Et d'assure que "Pierre Orsi a envie que ça reste dans l'esprit".

Bouillon à suivre.

Chronologie



8 septembre 2022 : "Nous n'avons pas du tout l'intention de vendre !" Geneviève Orsi à Lyon Capitale, après des rumeurs de rachat par Daniel Boulud, originaire de Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône), ancien de Gérard Nandron, Paul Bocuse ou Georges Blanc, notamment et propriétaire d'un deux-étoiles à New York



30 mars 2023 : "Une démarche murie depuis quelques mois, en tenant compte d’un contexte global mais aussi de mes aspirations personnelles”. C'est par ces mots que Pierre Orsi (MOF 1972) fait connaître sa décision de fermer définitivement son restaurant gastronomique du 6e arrondissement.



20 avril : "On (a) des touches, des repreneurs, des investisseurs, c'est sous le coude." Pierre Orsi confie à Lyon Capitale, sur le plateau de "6 minutes chrono", vouloir vendre son restaurant de la place Kléber. Ajourtant : "il n'y a que le montant du chèque qui compte".



26 avril : la vaisselle du restaurant amiral de Pierre Orsi mis en vente. Suivie de la vente de sa cave fin juin.



14 septembre : "Selon nos informations, le groupe McDonald’s a proposé un gros chèque pour reprendre les murs de la Maison Orsi". Lyon Décideurs parle d'une enveloppe de 15 millions d'euros.



15 septembre :

- McDonald's "dément fermement cette information".

- Christophe Marguin , proche de Pierre Orsi et président des Toques Blanches lyonnaises assure à Lyon Capitale : "(Pierre Orsi) m'a dit qu'il ne voulait pas vendre à McDonald's."