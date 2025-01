La SNCF annonce la réouverture de la ligne entre Paris et Milan

Suspendue depuis août 2023 en raison d'un éboulement dans la vallée de la Maurienne, la ligne Paris-Milan rouvrira en mars 2025, a annoncé SNCF Voyageurs.

Après 18 mois de fermeture, la ligne de train à grande vitesse entre Paris et Milan va rouvrir, a annoncé SNCF Voyageurs ce jeudi 23 janvier. le 27 août 2023, un éboulement dans la vallée de la Maurienne avait contraint la SNCF à fermer la ligne.

Mais grâce à d'importants travaux, les autorités compétentes ont confirmé la sécurisation du passage ferroviaire pour la circulation des trains et la réouverture de la ligne entre la France et l’Italie prévue pour le 31 mars 2025, a indiqué un communiqué.

"Nous sommes très heureux de rétablir notre service direct à plein régime entre l’Italie et la France", a déclaré Caroline Chabrol, directrice générale de SNCF Voyages Italia. "Cette réouverture coïncide avec un moment clé pour nous : après avoir assuré à nos clients la continuité de l’offre TGV INOUI avec un service de substitution durant l’interruption de la ligne, nous avons récemment annoncé un important plan de développement de SNCF Voyageurs en Italie", a-t-elle ajouté.

Un maintien de substitution

"Suite à l’éboulement survenu dans la vallée de la Maurienne le 27 août 2023, SNCF Voyageurs a été le seul opérateur à maintenir la liaison ferroviaire entre la France et l’Italie grâce à un service de substitution mis en place depuis le 10 janvier 2024", continue le communiqué.

Le concurrent de la SNCF, Trenitialia, a lui aussi annoncé la reprise de la ligne Paris-Milan : il proposera désormais deux allers-retours par jour entre Paris et Milan, avec des passages par Lyon et deux nouvelles dessertes à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie et à Oulx, dans le Piémont italien.

Trois allers-retours quotidiens

La liaison entre la France et l'Italie reprendra avec trois allers-retours quotidiens, reliant Paris à Milan en 7h07 et Paris à Turin en 5h39. Plusieurs villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront desservies : Modane, Saint-Jean-de-Maurienne et Chambéry, en Savoie.

Les billets, proposés dès 29 euros, sont désormais disponibles sur la plateforme de vente de la SNCF.