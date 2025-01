Grigny-sur-Rhône : le chef de la police municipale condamné à six mois de prison avec sursis

Le chef de la police s'était rendu de lui-même lundi pour avoir conservé illégalement une trottinette électrique trouvée dans la rue.

Sa peine est désormais connue. Le chef de la police municipale de Grigny-sur-Rhône, au sud de Lyon, a été condamné à six mois de prison avec sursis. L'agent municipal a été jugé mardi 21 janvier dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il est également condamné aux peines complémentaires d'interdiction d'exercer son activité pendant un an et de privation du droit d'éligibilité pendant trois ans.

L'agent est poursuivi pour "abus de confiance, modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé, suppression frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé, et faux".

Une trottinette retrouvée dans la rue

L'origine de cette condamnation ? Une trottinette retrouvée dans les rues de Grigny-sur-Rhône au mois d'octobre 2024. L'agent aurait conservé l'engin dans son bureau pour faire un tour avec, avant de le faire disparaître puis réapparaître dans le circuit des objets trouvés, le tout grâce à de faux PV.