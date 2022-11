Pépinière, vélo, forêt… dernière ligne droite pour les projets du budget participatif de Villeurbanne

Le 24 novembre la Ville de Villeurbanne bouclera son budget participatif 2022. Il reste donc quelques jours aux habitants pour choisir les projets qui seront financés par la mairie à hauteur de 200 000 euros au maximum.

Lancée le 23 avril, la deuxième édition du budget participatif de Villeurbanne est en passe de se terminer. Il ne reste plus qu’une semaine aux habitants pour y participer en votant pour leurs trois ou quatre projets favoris parmi une liste de 55 retenus, au terme d’une analyse de faisabilité technique des 300 idées initialement proposées sur la plateforme.

Encore une semaine pour voter

En 2021, neuf projets avaient finalement été validés par le budget participatif, mais cette année ils pourraient être plus nombreux. L'enveloppe allouée à ce projet municipal ayant été doublée, passant de 500 000 euros à 1,2 million d'euros. "Il n'y a pas de nombre arrêté au lancement. On regarde l’ordre d’arrivée à la fin du vote et on consomme petit à petit l’enveloppe. D’après les modélisations [à une semaine de la clôture du vote le 24 novembre, NDLR] on pourrait financer une vingtaine de projets", confie Baptiste Camus, le directeur de la mission participation citoyenne.

"On regarde l’ordre d’arrivée à la fin du vote et on consomme petit à petit l’enveloppe. D’après les modélisations on pourrait financer une vingtaine de projets", Baptiste Camus, le directeur de la mission participation citoyenne

Pour l'heure, 1 400 personnes se sont déjà exprimées en ligne, mais leur nombre devrait continuer à grimper d'ici le 24 novembre, d'autant qu'en 2021 sur les 2 450 votants 1/3 avaient voté en déposant un bulletin papier. Parmi la cinquantaine de projets encore en lice sur la plateforme, six ont déjà obtenu plus de 200 votes au 17 novembre et ont donc de fortes chances d'être retenus :

318 votes : "Repair café, pour se retrouver, réparer et partager !" pour un coût de 200 000 euros ;

: "Repair café, pour se retrouver, réparer et partager !" pour un coût de 200 000 euros ; 235 votes : "Des espaces-refuges pour accueillir et protéger les insectes, oiseaux et petite faune" pour un coût de 8 000 euros ;

"Des espaces-refuges pour accueillir et protéger les insectes, oiseaux et petite faune" pour un coût de 8 000 euros ; 232 votes : "Des stations de réparation de vélos en libre-accès" pour un coût de 40 000 euros ;

"Des stations de réparation de vélos en libre-accès" pour un coût de 40 000 euros ; 223 votes : "Pépinière de demain, plantons des arbres pour le futur !" pour un coût de 30 000 euros ;

"Pépinière de demain, plantons des arbres pour le futur !" pour un coût de 30 000 euros ; 213 votes : "Jeux pour les enfants, boîtes à livres, jardins partagés... aménager un lieu agréable et accueillant au coeur des Gratte-Ciel" pour un coût de 50 000 euros ;

"Jeux pour les enfants, boîtes à livres, jardins partagés... aménager un lieu agréable et accueillant au coeur des Gratte-Ciel" pour un coût de 50 000 euros ; 204 votes : "La Forêt des Alytes : un réservoir écologique au sein de la ZAC des Maisons-Neuves" pour un coût de 60 000 euros.

200 000 euros au maximum par projet

Cette année, le montant maximal de financement par projet a été revu à la hausse, passant de 150 000 euros en 2021 à 200 000 euros grâce à une. Les projets retenus à l’issue du vote viendront s’ajouter aux quatre qui ont déjà été choisis par l’Assemblée citoyenne et les membres des conseils de quartier le 8 octobre qui bénéficient eux d'une enveloppe propre de 200 000 euros.

Ces derniers ont retenu les projets suivants :

L’installation de paniers de basket dans les parcs et les aires de jeux dans le quartier de Cusset pour un coût de 50 000 euros ;

La création de "points d’eau" (avec l'association LALCA) dans l’espace public pour donner accès à une eau de qualité aux personnes en situation de précarité pour un coût de 40 000 euros ;

L’ouverture d’un tiers lieu solidaire entre exilés et habitants dans le secteur Gratte-Ciel Dedieu Charmettes pour un coût de 100 000 euros ;

La création d’un petit atelier couture pour permettre à des parents d'élèves de tous niveaux de se retrouver à l'école Lazare Goujon pour coudre et apprendre à coudre pour un coût de 2 000 euros.

Le bilan de 2021

Sur les 300 projets déposés en 2021, les habitants avaient finalement retenu la construction de nichoirs à chauves-souris, de "Petites cantines", d'un parcours santé au parc de la Feyssine, ou encore la végétalisation du parc de l'Europe. Les sélectionnés ont ensuite tous passé les différents forums et discussions avant de sortir de terre.

Au mois d’avril, peu avant le lancement du budget participatif 2022, Jonathan Bocquet, l’adjoint aux finances de la Ville de Villeurbanne, expliquait que "Les lauréats de 2021 seront réalisés en 2022" afin d’éviter un empilement des projets. "Normalement, ça sera bon pour au moins huit projets sur neuf. On a peut-être un doute sur le projet ''colorons notre ville''. Au pire, ça sera premier semestre 2023", assurait alors l'adjoint aux finances de la mairie.

Lire aussi : Bilan de 2021, nouveautés de 2022, toutes les explications du budget participatif de Villeurbanne

Sur la même thématique à Lyon :