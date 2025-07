Vaulx-en-Velin : un incendie se déclare sur un balcon, 20 personnes évacuées 

Un incendie s’est déclaré sur le balcon d’un appartement de Vaulx-en-Velin mercredi 2 juillet. 20 personnes ont dû être évacuées.

Plus de peur que de mal. Dans l’après-midi de mercredi 2 juillet, un incendie s’est déclaré sur le balcon d’un appartement situé rue Fulgencio-Gimenez à Vaulx-en-Velin, indique le Progrès. Le feu est parti d’une habitation au troisième étage. Une trentaine de pompiers et dix engins ont été mobilisés sur place afin de maîtriser le feu qui menaçait de se propager à l’intérieur du logement et sur le balcon du quatrième étage.

Aucun blessé n’est heureusement à déplorer, mais une vingtaine de personnes a dû être évacuée par précaution. On ignore encore les causes de l’incendie.