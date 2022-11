De nouveaux logements sociaux dans quatre communes de la métropole de Lyon

Quatre nouvelles communes de la métropole de Lyon devront intégrer une part minimale de logement sociaux pour toute nouvelle construction d'habitations.

Dans le cadre de la troisième modification de son plan local de l'urbanisme et de l'habitat, la Métropole de Lyon a conclu avec les communes de Chassieu, Curis-au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or et Vénissieux, un accord sur la création d'un secteur de mixité sociale (SMS).

Des communes qu'il fallait convaincre

Concrètement, dans ces secteurs, pour chaque nouveau projet de construction d'habitations, une part minimale de logements sociaux doivent être prévus. "Des communes qui n'étaient pas engagées dans la construction de tels logements", a tenu à rappeler Renaud Payre, vice-président de la Métropole en charge de l'habitat, soulignant "une concertation sans précédent".

Des communes péri-urbaines souvent difficiles à convaincre, réticentes à densifier leur centre-bourg par peur de manquer d'infrastructures pour accueillir les nouveaux habitants. Un rejet d'autant plus fort lorsqu'il s'agit de logements sociaux, moins lucratifs. Sur le territoire de la métropole de Lyon, en moyenne une seule demande de logement social abouti, pour neuf initiées. Avec ces quatre nouvelles communes, 46 communes de la Métropole seront ainsi concernées par des secteurs de mixité sociale.

6 800 permis de construire délivrés

Renaud Payre a également confié, "nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire pour notre objectif de 8 000 logements construits par an". L'élu à tout de même rappelé que 6 800 permis de construire ont été délivrés sur l'année 2021. "Nous sommes un territoire qui résiste. Grace au dynamisme économique mais aussi grâce à un exécutif qui affirme sa volonté de construire et de densifier, complète l'élu. Notre objectif ambitieux de 8 000 logements par an nous permet d'aller convaincre les communes de construire."