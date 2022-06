Chloé Vidal, adjointe à la Ville de Lyon en charge de la démocratie locale, est l'invitée de 6 minutes chrono.

La plateforme Oyé qui permettait aux Lyonnais de faire des propositions d’aménagements publics dans le cadre du budget participatif est close. 1427 dossiers ont été déposés par des habitants de la ville. “Pour une première édition de cette démarche, c’est une satisfaction. On ne s’attendait pas à un tel engouement et les projets sont de qualité”, souligne Chloé Vidal, adjointe à la Ville de Lyon en charge de la démocratie locale. Elle note que “beaucoup d’idées sont liées à la végétalisation. Les habitants ont envie d’une ville plus verte et d’équipements publics”.

Les 1427 propositions vont désormais passer au filtre des services avant d’être choisies par les habitants à l’automne. “Nous aurons moins de la moitié des projets qui seront retenus. Il faut que chaque idée relève de l’intérêt général, des compétences municipales et qu’il puisse être réalisé dans les deux ans à venir”, flèche Chloé Vidal.