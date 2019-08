Paris-Sud meilleure université française, Lyon 1 à la 10e place

Le palmarès 2019 du traditionnel classement de Shanghaï vient de tomber. Paris-Sud, qui arrive à la 37ee place mondiale, est la meilleure université française. Lyon 1 n’est que 10e.

Chaque année, le classement est surveillé de près par le milieu universitaire. Le classement de Shanghaï est devenu une sorte de référence même s’il reste très décrié et qu’il favorise grandement les universités anglo-saxonnes, plus élitistes et plus pluridisciplinaires.

Ainsi, le podium du classement 2019 est dominé par le trio Harvard (USA), Stanford (USA) et Cambridge (Angleterre). La première université française, Paris-Sud, pointe à la 37e place. Juste devant La Sorbonne, 44e. Trois universités parisiennes sont présentes dans le Top 100.

L'ENS Lyon également classée

Il faut descendre dans le classement pour apercevoir la 1ère université lyonnaise. Lyon 1 est placé entre la 201 et 300e place mondiale, entre la 10e et la 13e place française, notamment derrière les universités de Grenoble et de Montpellier.

L’ENS Lyon est également présente dans le classement, entre la 301e et 400e place mondiale.

Les critères retenus sont vastes (qualité de l'éducation, nombre d'anciens diplômés ayant remporté un Prix Nobel, nombre de publications dans des revues scientifiques etc…)