Un homme de 40 ans, originaire de Savoie, a écopé d'une peine de six mois de prison avec sursis pour avoir signalé une bombe dans un avion qu'il avait peur de rater à cause d'un retard de train.

Mais quelle mouche a bien pu piquer ce Savoyard de 40 ans le 5 avril dernier ? Alors qu'il est dans le train en direction de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry, l'homme s'aperçoit qu'il va probablement rater son vol qui doit le conduire à Helsinki, comme le rapporte Le Dauphiné Libéré.

L'homme décide alors de prendre son téléphone et d'appeler l'aéroport pour signaler qu'un "terroriste du djihad rouge" lui ordonne, pistolet sur la tempe, de signaler qu'une bombe est présent dans l'appareil de la compagnie Lufthansa qui assure la liaison entre Helsinki et Lyon, via l'aéroport de Francfort, en Allemagne.

L'homme interpellé à Moûtiers

Après avoir reçu cette information par téléphone, les autorités ont transmis l'alerte aux pilotes de l'avion. Mais aucune bombe ne sera trouvée à bord de l'appareil.

Deux jours après ce canular très inquiétant, l'auteur de la fausse alerte a été identifié. Il s'agit d'un homme habitant à Moûtiers, en Savoie. L'homme vient d'être interpellé par les gendarmes savoyards en été d'ivresse sur la voie publique.

L'homme de 40 ans a été présenté le 11 avril au tribunal correctionnel d'Albertville, accusé de "communication d’une fausse accusation de nature à compromettre sciemment la sécurité d’un aéronef en vol ou d’un navire". Il risquait jusqu'à 5 ans de prison et sera finalement condamné à une peine de six mois de prison avec sursis. L'homme devra également payer au minimum 10 000 euros à la Lufthansa.

