Le temps d'un week-end, du 3 au 5 mai prochain, le Café Bouillet (4e arr.) à Lyon accueillera le pâtissier Yann Couvreur, l'occasion de découvrir ses créations les plus emblématiques.

C'est un week-end d'exception que réserve le Café Bouillet (4e arr.) aux Lyonnais du 3 au 5 mai prochain. L'établissement accueillera en effet le pâtissier parisien Yann Couvreur. L'occasion pour les curieux et les gourmands de découvrir ses créations les plus emblématiques, mais aussi ses "chocolats, cakes, cookies, macarons et autres douceurs", promet le Café Bouillet. Une occasion d'autant plus prometteuse que c'est la première fois que Yann Couvreur participe à ce type d'événement en région.

"Recevoir Yann au Café Bouillet était comme une évidence. Nous partagerons ensemble pendant 3 jours notre passion et je suis très fier de pouvoir offrir cette opportunité aux Lyonnais ! Nous réaliserons également des animations en live pour faire de ce moment de partage un événement gourmand unique", s'enthousiasme Sébastien Bouillet.