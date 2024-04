Quatre compagnies aériennes vont bientôt pouvoir redécoller depuis le Terminal 2 de l'aéroport de Lyon, toujours en travaux.

Lancés en mars 2022, les travaux de rénovation du Terminal 2 devraient bientôt s'achever à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Si aucune date n'est fixée, une réouverture partielle est ainsi prévue dès ce mois-ci, selon nos confrères du Progrès.

Réouverture au 10 avril

Dès le début du chantier, annoncé pour deux ans, l'ensemble des compagnies aériennes du Terminal 2 avaient été transférées au premier. Avec ces travaux de rénovation, l'aéroport a notamment retravaillé son système de tri des bagages, la performance énergétique du bâtiment a été améliorée et les espaces d'attente et d'embarquement réorganisés. Quant à l'offre commerciale et de restauration, celle-ci sera plus large. Parmi les quelques enseignes déjà connues, les voyageurs retrouveront Duty Free, Brioche Dorée et Paul.

Afin d'enclencher la remise en service du terminal, quatre premières compagnies ont donc été choisies. Il s'agit notamment de Volotea et ASL, qui s'y réinstalleront dès ce mercredi 10 avril. Et Air Arabia et Norwegian Airlines y feront respectivement décoller leurs avions à partir du 30 avril et du 3 mai. Pour rappel, le terminal assurait déjà un service partiel vers les stations de ski depuis décembre.

