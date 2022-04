Le Médipôle Lyon-Villeurbanne est le premier établissement de santé privé en France à accueillir un robot humanoïde. Son but : divertir et apaiser l’anxiété des enfants hospitalisés.

L’ idée vient du directeur général du Medipôle Lyon-Villeurbanne, Xavier Claris : "j’ai souhaité distraire les enfants hospitalisés afin que ce moment ne soit pas générateur d’angoisses. C’est une grande fierté de penser que cette donation peut leur offrir une petite bulle de bonheur." Cette opération est financée par Christophe Coquerel, fondateur d’Oscar Développement. Le robot Pepper à été baptisé OSCAR.

Ce robot est programmé pour accompagner l’enfant dès son arrivée à l’hôpital jusqu’à la salle d’opération. Il sera là pour le rassurer, l’informer et le distraire ainsi que les parents. Il sera aussi la pour informer l’enfant et les parents des étapes de son séjour à l’hôpital. Oscar est capable de parler et communiquer avec l’enfant. Par exemple, avant l’opération, il rassure : "Je t’attends ici, à toute à l’heure" ou après l’opération : "Je suis content de te revoir, nous allons t’apporter le gouter."

Grace à ce robot, l’enfant est détendu et moins inquiété. Cela facilite la tâche des aides-soignants et des médecins. Oscar à de nombreuses fonctions : mettre de la musique, danser, lire une histoire ou bien jouer sur son écran tactile. Avant le départ de l’enfant, on lui remet un diplôme de bravoure et Oscar lui propose un selfie.

Le Médipôle Lyon-Villeurbanne devient le premier établissement de santé privé en France utiliser ce robot pour diminuer l’angoisse des enfants et de leurs parents, facilitant ainsi la prise en charge par l’équipe soignante.