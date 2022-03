Le ministère de l'Éducation nationale a publié l'indicateur annuel des résultats de lycées en France. Bien au-delà du simple taux de réussite au bac, les chiffres mettent en perspective les taux attendus dans les lycées et les taux réels obtenus. Découvrez les résultats dans les lycées du Rhône.

À moins de trois mois du baccalauréat qui débute le 16 juin, le ministère de l'Éducation nationale a publié son indicateur annuel des résultats de lycées en France. Des chiffres qui permettent de réfléchir au-delà du taux de réussite au baccalauréat, jugé parfois trop fallacieux. Entre taux d'accès au bac et pourcentage de mentions attendus, les détails des lycées généraux et technologiques dans le Rhône en 2021.

Une méthode de calcul particulière

Tout la perspective de ces calculs résident dans la possibilité à comparer les lycées sur des données précises. "L’analyse combine des facteurs individuels des élèves (âge et sexe, niveau scolaire à l’entrée au lycée, origine sociale) et des facteurs liés à la structure de l’établissement (pourcentage de filles, part d'élèves en retard scolaire, répartition des élèves par origine sociale et note moyenne obtenue au DNB)", détaille le ministère de l'Éducation nationale. Par exemple, la méthode tient compte du fait que des "lycées ayant la plus forte proportion d’enfants de cadres supérieurs ou d’enseignants ont un impact positif sur les enfants d’ouvriers ou d’inactifs qu’ils scolarisent en moindre proportion".

La question est donc de savoir ce qu'un lycée a ajouté au niveau de l'élève. Un établissement qui pousse vers la sortie des élèves ayant des difficultés dès la seconde ne sera pas récompensé. À l'inverse, le lycée dont des élèves moins dotés au départ ont développé des connaissances et des capacités qui ont permis leur succès présentera un taux élevé.

Valeur ajoutée

Les Indicateurs de Valeurs Ajoutés des Lycées (IVAL) "permettent un diagnostic qui va au-delà de celui qui peut être fait à partir des seuls taux de réussite « bruts » à l’examen. La valeur ajoutée mesure ainsi la différence entre les résultats obtenus et les résultats qui étaient attendus, compte tenu des caractéristiques scolaires et sociodémographiques des élèves", détaille le ministère de Blanquer.

Le décalage entre un résultat attendu et un résultat réel peut parfois s'avérer important. Prenons l'exemple du lycée professionnel La Favorite de Sainte-Thérèse situé à Sainte-Foy-lès-Lyon. Avec un taux de réussite au bac attendu de 97% et un taux réel en 2021 de 100%, les chiffres sont rassurants. Mieux encore : le taux de mention brut est 4 points supérieurs à celui attendu par le ministère. Cependant, la différence entre le taux d'accès attendu au bac depuis la classe de seconde (82 %) et le taux réel (63 %) doit également être pris en compte pour se faire un avis sur l'établissement.

Découvrez les valeurs ajoutées (ou non) des lycées du Rhône dans le tableau de Lyon Capitale ci-dessous :