Si la chaine Ninkasi n'en finit pas de s'agrandir, elle s'efforce toutefois de développer une production responsable et durable.

Ninkasi voit l'avenir en grand. Deux semaines après l'ouverture de sa 26e enseigne, la célèbre franchise lyonnaise présentait ce mercredi ses différents projets. Entre les nouveaux produits, les ouvertures d'enseignes et l'écologie, l'entreprise s'est fixée de nouveaux objectifs à court et long termes.

Six nouvelles enseignes dans toute la France

Alors que Ninkasi fêtera ses 27 ans en septembre prochain, la brasserie annonce l'ouverture de six nouvelles enseignes hors région Auvergne-Rhône-Alpes. Une ambition nationale que Christophe Fargier, son fondateur, n'a jamais cachée. "On souhaite continuer notre progression sur l'ensemble du pays", explique-t-il. Montpellier et Lille devraient donc avoir leur propre Ninkasi dès juillet prochain. D'autres ouvertures sont également prévues à Besançon, Metz, Grenoble et Rennes en fin d'année 2024 et début 2025. Mais les financements doivent encore être trouvés pour ces quatre projets. Quant à la conquête de la capitale, évoquée à plusieurs reprises, "il nous faut d'abord trouver le bon partenaire", indique le fondateur.

Ninkasi continue sur sa lancée et dévoile de nouveaux produits. La chaine a ainsi crée son propre cidre, ainsi qu'un whisky floral venant agrandir sa gamme de spiritueux dédiée à la mixologie. L'enseigne souhaite également conquérir le marché de la grande surface à plus grande échelle. Aujourd'hui, des magasins comme Leclerc et Casino proposent principalement ses bières. Mais d'ici le mois de mai, le whisky, le gin et le cidre Ninkasi seront aussi en vente. "Notre chiffre d'affaires en grande distribution doit doubler sous deux ans", affirme Christophe Fargier. Une partie des produits de la marque est d'ailleurs produite pour être exportée à l'internationale. Elle souhaite en effet développer sa présence à l'étranger, notamment en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.

Christophe Fargier, fondateur de Ninkasi, et Mathieu Cochard, gérant de l'ancien Hard Rock Café des Cordeliers. (Photo AP)

Un pari sur l'écologie

Malgré son succès et un développement rapide, la chaine lyonnaise affiche la volonté d'être toujours plus responsable. Produire localement et de manière durable reste essentiel pour le fondateur et ses équipes. Une politique qui passe en partie par la réduction de la consommation d'eau dans les processus de production. Christophe Fargier souhaite ainsi atteindre les cinq litres d'eau utilisés par litre de bière produit au lieu de 6,4 aujourd'hui. "L'idéal serait d'abaisser notre consommation à 3 litres d'eau pour un litre de bière". Pour rendre cela possible, l'enseigne compte par exemple réutiliser les eaux usées pour d'autres usages sur son site de Tarare.

Afin de devenir une entreprise régénérative d'ici 2030, Ninkasi participe à la Convention des entreprises pour le climat (CEC). Dans le cadre de cette convention, l'enseigne se soumet à différents labels, comme PME+, Planet-Score et InFrance. Ces derniers ont établi différents indicateurs permettant de noter les entreprises sur leur impact environnemental et social. Le label Plant-Score, par exemple, évalue les produits alimentaires selon leur recours aux pesticides et leur impact sur la biodiversité et le climat. Ainsi, 15 % des bières et whiskies Ninkasi obtiennent la note de A, 72 % B et 13 % C. Sur ce point, la chaine s'est donc fixé l'objectif d'obtenir la note de A sur 100 % de ses produits en 2030.

La nouvelle gamme de mixologie Ninkasi. (Photo AP)

