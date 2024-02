Un nouveau Ninkasi va ouvrir en Presqu’île à Lyon

La fermeture samedi 17 février du Hard Rock Café des Cordeliers va bénéficier au groupe Ninkasi, qui ouvrira d’ici quelques jours sa première enseigne en Presqu’île.

Franchisés Hard Rock Café Lyon depuis 2016 et l’ouverture de leur établissement au coeur du quartier Grolée aux Cordeliers, Mathieu Cochard et Thibault Salvat, ont décidé de passer sous le pavillon du groupe de brasseurs lyonnais Ninkasi. Formé à l’école Vatel, le binôme aux commandes du groupe CBH, qui avait du passer le Hard Rock Café Lyon en redressement judiciaire en novembre dernier après avoir essuyé des difficultés financières depuis le premier confinement, deviendra le premier franchisé en Presqu’île du groupe lyonnais.

Thibault Salvalt et Mathieu Cochard, les propriétaires du Hard Rock Café Lyon abandonnent leur franchise américaine pour passer sous le pavillon lyonnais du Ninkasi. (Photo Hadrien Jame)

"Quand nous avons échangé avec Thibault Salvat et Mathieu Cochard il y a quelques semaines, nous avons tout de suite compris l’alignement de nos projets et de nos valeurs et avons rapidement décidé de faire un bout de route ensemble. Nous sommes donc très fiers que leur magnifique établissement rejoigne la famille Ninkasi en plein cœur de la ville qui nous a vu naître, Lyon", s'est félicité jeudi soir sur Linkedin Christophe Fargier, le patron du groupe Ninkasi.

Réouverture le 27 février

Entre la fermeture du Hard Rock Café prévue samedi soir et l’ouverture du Ninkasi Cordeliers, il ne devrait s’écouler que 10 jours, la réouverture de l’établissement étant prévue le 27 février. Le projet semble en tout cas tomber à pic pour le groupe Ninkasi qui fait actuellement ses adieux à son site emblématique de Gerland. Plusieurs événements, dont des concerts, sont d’ores et déjà prévus pour les prochains mois au Ninkasi Cordeliers, signe que l’identité des lieux sera bien conservée :

La programmation du futur Ninkasi Cordeliers.

La chaîne de brasseries et de restaurants, qui compte actuellement 25 établissements, en conservera donc six à Lyon, malgré la fermeture du Ninkasi Gerland pour plusieurs années : Part-Dieu, Vaise, Guillotière, Sans-Soucis, Gorge de Loup, Saint-Paul et donc Cordeliers le 27 février.