"Plus abordable" que le Hard Rock Café Lyon, le Ninkasi Cordeliers ouvre ses portes 

Le nouveau Ninkasi Cordeliers, qui remplace le Hard Rock Café Lyon en Presqu'île, a ouvert ses portes ce mardi 27 février dans l’effervescence des derniers préparatifs.

Il est 11h45, les serveurs finissent les derniers préparatifs, les derniers couverts sont posés sur les tables, les cuisiniers s’activent derrière leurs fourneaux et quelques clients commencent déjà à passer les portes de l'ancien Hard Rock Café de Lyon. Ce mardi 27 février, l'ancienne franchise américaine rouvre ses portes sous les couleurs de l'un des fleurons de l'entreprenariat lyonnais, le groupe Ninkasi.

Déjà présente à la Part-Dieu (3e arr.), à Sans-Souci (3e arr.), à la Guillotière (3e et 7e arr.), Saint Paul (5e arr.), à Vaise (9e arr.) et à Gorge de Loup (9e arr.), la brasserie lyonnaise a désormais pignon sur rue en Presqu’île, aux Cordeliers, au coeur du quartier Grolée.

La marque change, pas l’équipe

Si l’enseigne a changé, les équipes, elles, sont restées les mêmes. "L’idée du passage au Ninkasi était un moyen pour nous de préserver les emplois et de redynamiser les choses", soutient Florian Boucher, directeur général du Ninkasi Cordeliers, qui appartient à Mathieu Cochard et Thibault Salvat, les anciens propriétaires du Hard Rock Café Lyon, placé en redressement judiciaire à l'automne 2023. "Mathieu et Thibault travaillaient déjà avec Ninkasi sur la partie buvette du Hard Rock Café notamment, et lorsqu’il a fallu réfléchir à un renouveau pour remplacer le Hard Rock Café et recréer une dynamique, le Ninkasi était une bonne option parce que c’est une enseigne connue sur Lyon. On est sur un établissement un peu plus abordable, plus accessible", ajoute Florian Boucher.

Avant l’ouverture officielle, les équipes de ce nouvel établissement franchisé ont passé une semaine au sein des différents restaurants/bar Ninkasi de la région lyonnaise afin de se former. Pour assurer cette semaine d’ouverture, les 35 employés seront accompagnés de 15 autres membres du personnel du Ninkasi.

La nouveau bar du Ninkasi Cordeliers. Photo CM

Une capacité d’accueil de 300 personnes

Aux murs, tous les objets de collection qui faisaient la marque du Hard Rock Café ont été rendus au groupe américain pour laisser la place à des murs bruts ou peints en noir, sur lesquels sont apposées de grandes lettres blanches, typiques de la marque Ninkasi. L’entrée principale du Hard Rock Café qui se trouvait face au quai Jules Courmont a également été déplacée du côté de la rue du Président Carnot. Désormais, une entrée commune fera se rejoindre la partie club et la partie restaurant.

La nouvelle salle de restaurant qui remplace le magasin du Hard Rock Café. Photo CM

Alors que les premiers clients s’attablent, Florian Boucher explique que la boutique de goodies a été enlevée pour laisser plus d’espace aux places assises du restaurant. "Sur tout l’établissement, on peut recevoir un peu plus de 300 personnes, mais ça change puisqu’il y a des gens qui viennent manger, boire, qui s’installent en terrasse. On est encore en train de bouger certains mobiliers donc ce chiffre est susceptible de changer d’ici la fin de semaine."

Le test de la fin de semaine

Pour l'heure les changements opérés dans l'établissement ne semblent pas déplaire aux clients présents ce midi pour l’ouverture. "Je travaille dans le quartier et c’est vrai que l’on connaît tous le nom Ninkasi, donc c’est sympa de pouvoir manger ici le midi, de venir boire un verre en fin de journée", explique Sylvie, venue déjeuner avec une collègue. Les familles semblent également plutôt satisfaites. "On aime bien venir en famille, là c’est les vacances donc en profite et puis ça reste quand même plutôt abordable", déclare Christophe, installé aux côtés de sa femme et de son fils.

Nouveau Ninkasi Cordeliers. Photo CM

Ce mardi midi, huit tables étaient déjà réservées, dont "une table de onze personnes et une de six personnes", laisse entendre Florian Boucher, avant d’ajouter, "la première épreuve, ce sera ce soir avec la première soirée, le premier happy hour." Cette première soirée pourrait donc être un avant-goût du week-end à venir pour le directeur général. "On attend un très, très gros volume dès ce vendredi. D’ici la fin de semaine, je pense que le week-end va être très chargé", conclut-il avec optimisme.

